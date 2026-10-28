Seis detidos em operação que trava instalação de laboratório de extração de cocaína em Santiago do Cacém

A Polícia Judiciária (PJ) levou a cabo uma operação na terça-feira (27 de outubro) que identificou uma vivenda no concelho de Santiago do Cacém, "onde estava a ser montado um laboratório para extração de cocaína". A droga chegava a Portugal "misturada em canela e outras especiarias procedentes de um país da América do Sul", referem as autoridades, dando conta que foram detidas seis pessoas.

"Os detidos, cinco homens e uma mulher, todos estrangeiros e com idades compreendidas entre os 30 e os 58 anos, eram responsáveis pelo transporte e extração de cocaína das especiarias onde vinha dissimulada", explica a PJ, em comunicado divulgado esta quarta-feira (28), referindo que impediu o início de atividade de um laboratório de extração de cocaína.

Na operação denominada "Spice", foi apreendida no interior da referida vivenda "uma grande quantidade de especiarias em pó contendo cocaína bem como todos os equipamentos e produtos necessários à extração da droga, incluindo produtos químicos".

Os inspetores da PJ levaram a cabo diversas buscas domiciliárias às residências dos suspeitos, tendo sido apreendidas três viaturas, dinheiro e diverso material de comunicações.

"A quantidade de cocaína que se encontrava misturada nas especiarias apreendidas ainda não foi totalmente determinada, mas estima-se que possa rondar os 100 quilos", indica a nota da polícia de investigação criminal, adiantando que a investigação prossegue, no âmbito do inquérito titulado pelo DIAP de Sintra.

Os seis detidos vão agora ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.