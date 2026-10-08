16 detidos em operação contra tráfico de droga no Porto

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve na quarta-feira, 7 de outubro, 16 pessoas e apreendeu grandes quantidades de dinheiro e droga numa operação contra o tráfico no Porto e zonas limítrofes.

Fonte do Comando Metropolitano do Porto (COMETPOR) da PSP adiantou à Lusa que a operação no Porto decorreu nos bairros de Pinheiro Torres e da Pasteleira e terminou às 21:00 de quarta-feira, com a detenção de 16 pessoas.

“No âmbito da operação foi apreendida grande quantidade de droga e dinheiro. Numa das casas alvo de buscas foram apreendidos cerca 100 mil euros”, disse a mesma fonte, remetendo para mais tarde dados balanço mais concreto sobre a operação.

Na quinta-feira, um responsável da PSP tinha dito à Lusa que as buscas, com mais de 40 mandados de detenção, estenderam-se a zonas fora do Porto, de controlo da Guarda Nacional Republicana (GNR), que também participou nas buscas.

“Estamos a falar de mais de 40 mandados de detenção”, referiu, revelando que a operação tem por alvo um “grupo organizado de traficantes”.