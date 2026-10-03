Ação foi realizada pelos polícias que atuam na investigação criminal.
Ação foi realizada pelos polícias que atuam na investigação criminal.Foto: Leonardo Negrão
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Investigação leva PSP a deter quatro pessoas por tráfico de droga

A operação procurou também responder às queixas relacionadas com a venda de droga nas ruas da zona e reforçar a segurança dos moradores.
Amanda Lima
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Uma investigação da Polícia de Segurança Pública (PSP) levou à detenção de quatro pessoas, suspeitas de tráfico de droga. O caso aconteceu em Algueirão-Mem Martins, no concelho de Sintra, e foi divulgado este sábado, 3 de outubro.

Entre os detidos estão três homens e uma mulher, com idades entre os 35 e os 56 anos. Dois ficaram em prisão preventiva e os outros dois vão responder em liberdade, mediante termo de identidade e residência.

Segundo a PSP, os suspeitos vendiam diretamente aos consumidores nas ruas da freguesia e utilizavam o interior de prédios para esconder a droga e evitar serem detetados pelas autoridades. De acordo com a PSP, eram vendidas drogas como cocaína, heroína, haxixe e ecstasy.

Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca domiciliária e dois não domiciliários, que resultaram na apreensão de mais de 20.000 doses de heroína. Além deste estupefaciente, foram apreendidas 1.603 doses de haxixe, 210 de cocaína e 17 de ecstasy.

A operação resultou também na apreensão de quatro balanças de precisão, uma arma de fogo de calibre 7,65 milímetros, 41 munições de diferentes calibres, vários telemóveis e uma viatura. Os agentes apreenderam ainda 2.573,55 euros em dinheiro, que a PSP suspeita serem provenientes da atividade criminosa.

De acordo com a polícia, os suspeitos já estavam referenciados pela prática do mesmo tipo de crime. A operação procurou também responder às queixas relacionadas com a venda de droga nas ruas da zona e reforçar a segurança dos moradores. A investigação foi realizada pela Esquadra de Investigação Criminal da Amadora.

amanda.lima@dn.pt

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