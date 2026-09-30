Tráfico de droga. PSP deteve 1900 suspeitos e fez mais de 5500 apreensões este ano

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve mais de 1.900 suspeitos e apreendeu mais de 500 quilos de droga no primeiro semestre de 2026, divulgou a autoridade em comunicado.

Entre 1 de janeiro e 31 de julho deste ano, lê-se no comunicado, a PSP deteve 1.919 suspeitos de tráfico de estupefacientes em 5.558 apreensões feitas só em território português.

A maior quantidade apreendida em termos de peso nos primeiros seis meses de 2026 foi a de canábis. No total, 386,15 quilos desta droga foram apreendidos pelas autoridades, muito acima da segunda mais confiscada: a cocaína que ficou pelos 99,95 quilos. Seguem-se ainda a heroína, com 25,41 quilos.

No que toca ao ecstasy, que a polícia não mede em quilos, a PSP reporta que confiscou 5.454 unidades, para além de 50 quilos de "produto indeterminado".

Os números de apreensões e detidos só neste primeiro semestre já se aproximam dos totais que se registaram nos anos anteriores. No ano inteiro de 2025, o número de detidos foi cerca de mil acima dos que se registaram neste primeiro semestre, com 2949 detidos. No mesmo sentido, as apreensões foram mais 2 mil que as deste primeiro semestre, com 7557 no ano passado.

Nos últimos anos, a canábis tem liderado a tabela no tipo de droga confiscada por peso, atingindo um máximo dos últimos anos em 2025, com 6.320 quilos de canábis a ficarem na posse da polícia. Já no ecstasy, o ano com mais apreensões foi 2024, em que os números dispararam para 443.901 unidades apreendidas.

No comunicado, a polícia garante ter "um trabalho contínuo de prevenção e combate ao tráfico e consumo de estupefacientes", que inclui "patrulhamento, investigação criminal e desmantelamento de redes de tráfico". Para além disto, garante, a PSP "promove programas de sensibilização e educação junto de escolas e comunidades", falando dos "riscos associados ao consumo de drogas".