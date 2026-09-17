Prisão preventiva para três suspeitos de tiroteio que feriu turista sueca na Baixa de Lisboa

Os três suspeitos de envolvimento no desacato na Baixa de Lisboa em que uma turista sueca acabou baleada, em agosto, ficaram nesta quinta-feira, 17 de setembro, em prisão preventiva, adiantou à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

Os homens, com idades entre os 21 e os 32 anos, foram detidos na terça-feira e presentes hoje a primeiro interrogatório judicial no Campus de Justiça, em Lisboa.

Os três homens são suspeitos de envolvimento no tiroteio ocorrido na Baixa de Lisboa, no passado dia 10 de agosto, vitimando uma cidadã sueca de 40 anos.

A turista foi atingida na região torácica por uma bala perdida após um desacato entre dois grupos que se dedicam à venda de louro prensado como se fosse droga, tendo um deles feito um disparo com uma arma de fogo.

Na sequência desse desacato, o Ministério da Administração Interna (MAI) indicou na altura que a PSP e a Polícia Municipal iam reforçar o policiamento e fiscalização de atividades ilícitas na Baixa lisboeta e em outras zonas turísticas de Lisboa.

Já o presidente da Câmara, Carlos Moedas (PSD), tem instado o Governo a concretizar a promessa de mais 200 agentes da PSP e 100 polícias municipais na capital, feita em maio.

Na terça-feira, Carlos Moedas manifestou-se “alarmado por muitas situações” em termos de segurança na cidade e afirmou que não se trata de ideologia, apelando ao apoio das “forças moderadas”, em prol da democracia.

Sobre o reforço de polícias prometido em maio pelo Governo de PSD/CDS-PP, Carlos Moedas reconheceu na reunião da Assembleia Municipal de Lisboa que ainda não se concretizou: “Ainda não temos os 100 polícias municipais, nem os 200 PSP. Não os temos, mas eu acredito, profundamente, que o Governo vai cumprir e tem de cumprir este ano”.