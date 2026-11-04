Rossio acordou sem sobressaltos e com dezenas de tendas. Veja as imagens
Leonardo Negrão
Sociedade

Rossio acordou sem sobressaltos e com dezenas de tendas. Veja as imagens

Desta vez, não se verificaram incidentes com as autoridades.
Sofia Fonseca
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Eram cerca de 23h30 de terça-feira, 3 de novembro, quando os manifestantes voltaram a montar tendas no Rossio, em Lisboa. Na manhã desta quarta-feira, 4, a praça acordou sem sobressaltos e ainda com estas dezenas de tendas montadas.

Seriam entre 60 e 80 as estruturas que permaneciam no Rossio, depois de uma noite em que não se verificaram incidentes com as autoridades, ao contrário do que sucedeu em noites anteriores em que a PSP retirou as tendas e tentou desmobilizar os manifestantes.

Uma situação de calmaria que se segue a uma decisão judicial favorável a uma maniestante e ao anúncio do primeiro-ministro de que irá reunir na quinta-fera com José Luís Carneiro e André Ventura, líders do PS e do Chega, respetivamente.

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