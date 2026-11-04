Rossio acordou sem sobressaltos e com dezenas de tendas. Veja as imagens

Eram cerca de 23h30 de terça-feira, 3 de novembro, quando os manifestantes voltaram a montar tendas no Rossio, em Lisboa. Na manhã desta quarta-feira, 4, a praça acordou sem sobressaltos e ainda com estas dezenas de tendas montadas.

Seriam entre 60 e 80 as estruturas que permaneciam no Rossio, depois de uma noite em que não se verificaram incidentes com as autoridades, ao contrário do que sucedeu em noites anteriores em que a PSP retirou as tendas e tentou desmobilizar os manifestantes.