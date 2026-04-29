Revista de imprensa. TAP fora da alçada do Tribunal de Contas e nova greve geral à vista

O Público avança esta quarta-feira que as metas de recolha de embalagens do sitema Volta descem para 40% em 2026, um valor bem mais baixa do que o estipulada inicialmente. O objectivo desce de 70% para 40% no primeiro ano de funcionamento, refere um aditamento aprovado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), uma decisão que foi recebida com reservas pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).O Expresso avança que o Conselho Nacional da CGTP deu luz verde à marcação de uma segunda greve geral contra a revisão das leis do trabalho, promovida pelo Governo, e que a central sindical pretende divulgar a decisão e a data já na sexta-feira, nas comemorações do 1.º de Maio, Dia do Trabalhador.O Negócios conta que a nova lei deixa TAP fora da alçada do Tribunal de Contas. "A partir do momento em que for privatizada a companhia aérea vai deixar de estar sujeita à fiscalização e acompanhamento do Tribunal de Contas, de acordo com a proposta de lei do Governo que altera este diploma", escreve.O Jornal de Notícias diz que os depósitos a prazo fazem portugueses perder dinheiro há uma década. "Em 2026, a maioria das aplicações bancárias irá render abaixo da inflação, o que significa que as famílias, apesar de verem o saldo crescer no extrato, estão na prática a empobrecer", escreve.O Correio da Manhã destaca que americanos avaliam o Benfica em 276 milhões de euros. ‘Rei dos Frangos’ encaixa sensivelmente 45 milhões, depois de cobrar um prémio de 85,7% face à cotação em bolsa.O Diário de Notícias revela que pré-aviso de greve do INEM foi encaminhado para a secretaria de Estado errada..Leia aqui o DN desta quarta-feira, 29 de abril