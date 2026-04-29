Revista de imprensa. TAP fora da alçada do Tribunal de Contas e nova greve geral à vista
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Revista de imprensa. TAP fora da alçada do Tribunal de Contas e nova greve geral à vista

Leia os destaques da imprensa desta quarta-feira, 29 de abril.
Sofia Fonseca
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O Público avança esta quarta-feira que as metas de recolha de embalagens do sitema Volta descem para 40% em 2026, um valor bem mais baixa do que o estipulada inicialmente. O objectivo desce de 70% para 40% no primeiro ano de funcionamento, refere um aditamento aprovado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), uma decisão que foi recebida com reservas pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

O Expresso avança que o Conselho Nacional da CGTP deu luz verde à marcação de uma segunda greve geral contra a revisão das leis do trabalho, promovida pelo Governo, e que a central sindical pretende divulgar a decisão e a data já na sexta-feira, nas comemorações do 1.º de Maio, Dia do Trabalhador.

O Negócios conta que a nova lei deixa TAP fora da alçada do Tribunal de Contas. "A partir do momento em que for privatizada a companhia aérea vai deixar de estar sujeita à fiscalização e acompanhamento do Tribunal de Contas, de acordo com a proposta de lei do Governo que altera este diploma", escreve.

O Jornal de Notícias diz que os depósitos a prazo fazem portugueses perder dinheiro há uma década. "Em 2026, a maioria das aplicações bancárias irá render abaixo da inflação, o que significa que as famílias, apesar de verem o saldo crescer no extrato, estão na prática a empobrecer", escreve.

O Correio da Manhã destaca que americanos avaliam o Benfica em 276 milhões de euros. ‘Rei dos Frangos’ encaixa sensivelmente 45 milhões, depois de cobrar um prémio de 85,7% face à cotação em bolsa.

O Diário de Notícias revela que pré-aviso de greve do INEM foi encaminhado para a secretaria de Estado errada.

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Leia aqui o DN desta quarta-feira, 29 de abril
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