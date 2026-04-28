Leia aqui o DN desta quarta-feira, 29 de abril

Pré-aviso da greve do INEM foi encaminhado para a secretaria de Estado erradaEsta a manchete do jornal desta quarta-feira. DN teve acesso a e-mails que indicam que os serviços de apoio do Ministério da Saúde encaminharam o pré-aviso de greve do INEM, que decorreu de 30 de outubro a 4 de novembro de 2024, para o gabinete da secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, em vez do da secretária de Estado de Gestão da Saúde, Cristina Tomé. O Governo admite “engano” dos serviços, mas defende que resposta ao pré-aviso cabia ao INEM e não ao Executivo. Durante a greve, 12 pessoas perderam a vida, três das quais por falta de assistência. Comissão Parlamentar de Inquérito quer ter acesso aos e-mails e vai voltar a chamar o antigo presidente do INEM, Sérgio Janeiro.Na foto principal, a visita histórica do rei de Inglaterra aos EUA:Carlos III em missão para salvar a “relação especial”Descarregue no link abaixo toda a edição:.Veja a primeira página em detalhe: