Reinaldo Rodrigues
Dias após a greve, Ana Paula Martins visitou o INEM. Ao lado o presidente do instituto da altura, Sérgio Janeiro, que vai ser de novo chamado à CPI.
Sociedade

Pré-aviso da greve do INEM foi encaminhado para a secretaria de Estado errada

Mais de um após a greve do INEM, marcada por 12 mortes suspeitas, ainda há dúvidas por esclarecer na Comissão Parlamentar de Inquérito. Quem recebeu o e-mail do pré-aviso de greve do STEPH? O registo de circulação do e-mail, a que o DN teve acesso, indica que este chegou a 10 de outubro e foi reenviado para a secretaria de Estado da Saúde e não para a da Gestão da Saúde. Ministério assume “engano”, mas diz que reação à greve cabia ao INEM.
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