Revista de imprensa. Secretas querem acesso a metadados de suspeitos e IPO do Porto com amianto
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Sociedade

Revista de imprensa. Secretas querem acesso a metadados de suspeitos e IPO do Porto com amianto

Leia os destaques da imprensa desta sexta-feira, 12 de junho.
Sofia Fonseca
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O Público destaca esta sexta-feira que o Estado prioriza limpeza de 19% da floresta atingida pelas tempestades na zona centro. "Foram identificados mais de 32 mil hectares de floresta danificada pelo mau tempo. Objetivo é limpar toda esta área, mas prioridade é limpar seis mil hectares próximos de povoações e caminhos", lê-se.

O Expresso avança que as ‘Secretas’ querem acesso a metadados de suspeitos e pressionam revisão constitucional. "Atual proibição de acesso aos dados móveis de telemóveis 'compromete' atividade operacional dos serviços de informações, assegura relatório do conselho de fiscalização das 'secretas', diz.

O Jornal de Noticias avança que o IPO do Porto é um dos edifícios públicos com amianto e que que aguardam a remoção do material cancerígeno, apesar de as medições da qualidade do ar não revelarem qualquer contaminação.

O Correio da Manhã diz que as contas de Pinto da Costa foram esvaziadas nos meses que antecederam a sua morte. "A autenticidade de documento em que se diz que ex-líder do FC Porto levantou 600 mil euros é contestada. Nessa altura, já estava acamado. Justiça quer explicações da viúva, Cláudia Campo", diz.

O Diário de Notícias destaca que o Concurso Nacional de Professores colocou apenas 213 novos docentes.

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Leia aqui o DN desta sexta-feira, 12 de junho

Por ser sexta-feira, poderá ainda ler os suplementos de Economia e Desporto, o Dinheiro Vivo e o DN Sport, respetivamente.

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Leia aqui o DV desta sexta-feira, 12 de junho
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Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 12 de junho

O Negócios diz que a fé em Musk sustenta maior IPO de sempre mesmo que os lucros possam nunca chegar. "A empresa favorita de Elon Musk divide corações entre os que veem o potencial inexplorado do segmento espacial e os que consideram que estão a pagar demais pelo que a empresa atualmente oferece. É esta dualidade que divide analistas e que define se um investidor deve entrar no capital da SpaceX", diz.

Na mesma linha, o Eco diz que a empresa de Elon Musk dá prejuízo, tem mais dívida do que guarda em caixa e pede uma avaliação histórica. Ainda assim, há fila de investidores para comprar ações da SpaceX no primeiro dia em bolsa. A SpaceX vale mesmo 1,5 biliões de euros ou é só o preço da fama?, pergunta.

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