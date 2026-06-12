Revista de imprensa. Secretas querem acesso a metadados de suspeitos e IPO do Porto com amianto

O Público destaca esta sexta-feira que o Estado prioriza limpeza de 19% da floresta atingida pelas tempestades na zona centro. "Foram identificados mais de 32 mil hectares de floresta danificada pelo mau tempo. Objetivo é limpar toda esta área, mas prioridade é limpar seis mil hectares próximos de povoações e caminhos", lê-se.O Expresso avança que as ‘Secretas’ querem acesso a metadados de suspeitos e pressionam revisão constitucional. "Atual proibição de acesso aos dados móveis de telemóveis 'compromete' atividade operacional dos serviços de informações, assegura relatório do conselho de fiscalização das 'secretas', diz.O Jornal de Noticias avança que o IPO do Porto é um dos edifícios públicos com amianto e que que aguardam a remoção do material cancerígeno, apesar de as medições da qualidade do ar não revelarem qualquer contaminação.O Correio da Manhã diz que as contas de Pinto da Costa foram esvaziadas nos meses que antecederam a sua morte. "A autenticidade de documento em que se diz que ex-líder do FC Porto levantou 600 mil euros é contestada. Nessa altura, já estava acamado. Justiça quer explicações da viúva, Cláudia Campo", diz.O Diário de Notícias destaca que o Concurso Nacional de Professores colocou apenas 213 novos docentes. .Leia aqui o DN desta sexta-feira, 12 de junho.Por ser sexta-feira, poderá ainda ler os suplementos de Economia e Desporto, o Dinheiro Vivo e o DN Sport, respetivamente..Leia aqui o DV desta sexta-feira, 12 de junho.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 12 de junho.O Negócios diz que a fé em Musk sustenta maior IPO de sempre mesmo que os lucros possam nunca chegar. "A empresa favorita de Elon Musk divide corações entre os que veem o potencial inexplorado do segmento espacial e os que consideram que estão a pagar demais pelo que a empresa atualmente oferece. É esta dualidade que divide analistas e que define se um investidor deve entrar no capital da SpaceX", diz.Na mesma linha, o Eco diz que a empresa de Elon Musk dá prejuízo, tem mais dívida do que guarda em caixa e pede uma avaliação histórica. Ainda assim, há fila de investidores para comprar ações da SpaceX no primeiro dia em bolsa. A SpaceX vale mesmo 1,5 biliões de euros ou é só o preço da fama?, pergunta.