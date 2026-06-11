Leia aqui o DN desta sexta-feira, 12 de junho

A manchete do DN desta sexta-feira é sobre educação. "Concurso nacional de professores colocou apenas 213 novos docentes". Segundo dados da Agência para a Gestão do Sistema Educativo (AGSE), no Concurso Nacional de Professores para o ano letivo 2026/2027 foram colocados 19.172 docentes, dos quais 5454 em zonas do país com mais dificuldade de atração e retenção de docentes. Na foto em destaque, uma entrevista com o escritor Valter Hugo Mãe. "A facilidade de acesso à informação parece convidar ao emburrecimento geral".Mais destaques:- Entrevista a Eurico Brilhante Dias: "A opção de entender que, negociando, se controla o ímpeto radical da extrema-direita é um erro";- Financiamento: SNS perde 245 milhões com fim da consignação de impostos sobre tabaco e bebidas. Pita Barros diz que verba tem de ser substituída;- Dia da marmota: Trump alega acordo iminente. Irão desmente;- Entrevista a Ana Miguel Pedro: "Não se cria uma polícia europeia moldada no ICE";- Juros: BCE sobe taxas para 2,25%. Uma decisão"unânime", diz Lagarde;- Espanha: De Zapatero a Begoña Gómez: as investigações que abalam Sánchez.Descarregue abaixo a edição do dia:.E mais: - O DN Sport, com destaque para a seleção nacional no Mundial 2026. Descarregue aqui.- O DV, que tem como manchete "Passageiros podem receber 53 milhões por disrupções nos voos". Descarregue aqui. .Veja a capa do DN ao pormenor: