Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 12 de junho

"A bola já rola no Mundial 2026. Operação 'Vai dar Portugal' conta com centro de treinos de elite e hotel de luxo na Flória" é o grande destaque do DN Sport desta edição, junto com o arranque do mundial.A manchete acompanha a foto oficial da seleção nacional. Sob o lema 'Vai dar Portugal, a equipa das quinas marca presença pela nona vez na fase final do maior torneio do Mundo. Estreia é já no dia 17 de junho frente à RD Congo.Mais destaques:- De Eusébio e Pelé ao "menino do rio" Matheus Nunes, sem esquecer Felipão: os laços que unem as quinas e a canarinha;- Diana Silva: "Espero que um dia possa estar a ver um jogo na bancada e saber que todas as jogadoras conseguem viver do futebol":- Ténis: A Maldição dos 'Grand Slam'. Zverev quebrou enguiço e deixou fardo ainda mais pesado para Marcelo Ríos.Descarregue abaixo o suplemento de Desporto do Diário de Notícias desta semana..Veja a primeira página ao detalhe: