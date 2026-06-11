Leia aqui o DV desta sexta-feira, 12 de junho

A manchte do DV desta edição é "Passageiros podem receber 53 milhões por disrupções nos voos".No destaque fotográfico, Ana Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde. "E-commerce? O que está a acontecer é fraude", diz.Outra entrevista é com Ivo Ivanov, CEO da DE-CIX, a maior Internet Exchange do mundo. "O mito do 'gigabit': mais velocidade não garante uma melhor experiência".Mais destaques:- Web Summit: Em busca do próximo unicórnio: evento reúne milhares, no Rio de Janeiro, com 'startups' nacionais em destaque;- Inquérito: Emprego vai subir 36% na construção e mercado nacional continua sobreaquecido;- Opinião Luís Tavares Bravo: "A nova arquitetura global dos mercados financeiros".Descarregue a edição eletrónica do DV:.Veja a capa do DV ao detalhe: