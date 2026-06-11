Escolas vão continuar com défice de professores.
Escolas vão continuar com défice de professores.José Carmo / Global Imagens
Sociedade

Concurso nacional de professores colocou apenas 213 novos docentes

Missão Escola Pública rebate números do Ministério da Educação e alerta para o agravamento da falta de professores. Novos profissionais colocados “estão muito longe de compensar as saídas verificadas”
Cynthia Valente
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