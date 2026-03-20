Revista de imprensa. PS ameaça romper com o Governo por causa do Tribunal Constitucional

O Expresso destaca esta sexta-feira, 20 de março, que o PS romperá todo o diálogo político com o Governo se for chumbada a sua indicação de um juiz para o Tribunal Constitucional. De acordo com o semanário, a decisão está tomada ao mais alto nível na direção do partido e só não é oficialmente assumida porque aguarda a consumação do falhanço da votação. A acontecer, pode colocar em risco o Orçamento do Estado 2027.Esta edição do semanário diz ainda que médicos do Santa Maria denunciam morte de bebé um bebé naquele hospital após parto em casa 15 dias antes. "A mãe, autointitulada doula, corria riscos devido a duas cesarianas anteriores, foi-lhe marcada a indução do parto, mas não compareceu no hospital. Entraria depois na Urgência com o bebé 'quase morto'", lê-se.O Público diz que a guerra afeta um terço do comércio de fertilizantes e abre a porta a uma crise alimentar. "Conflito pode ter consequências graves no abastecimento alimentar global, à conta da pressão sobre uma zona por onde passa um terço do comércio mundial de fertilizantes, na pior altura do ano", escreve.O jornal avança ainda ainda que os despejos aumentaram 40% em 2025.Já o Jornal de Notícias diz que as medidas do Governo não travam a escalada brutal nos combustíveis. "O gasóleo deverá subir na próxima segunda-feira mais 11 cêntimos e a gasolina mais oito, acumulando aumentos de 27,5% e 15,2%, respetivamente, desde 28 de fevereiro, o dia do início da ofensiva militar", escreve.No Correio da Manhã lê-se que violador em série que atacou 10 estudantes tenta apagar rasto dos crimes. Preso e condenado por violar mulheres de casais de namorados, saiu da prisão com tudo estudado para continuar os crimes, tendo violado pelo menos dez mulheres.No Diário de Notícias, o destaque vai para a indefinição política que deixa a PJ no maior vazio de liderança em 20 anos. .Leia aqui o DN desta sexta-feira, 20 de março.Sendo sexta-feira, tem ainda os suplementos Dinheiro Vivo (Economia) e DN Sport (desporto) para ler..Leia aqui o DV desta sexta-feira, 20 de março.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 20 de março.O Negócios destaca que o preço do gás soma e segue e que licitações mais altas da Ásia já levam a mudanças de rota. "O mercado do gás natural liquefeito está a ver a oferta diminuir fortemente desde o início do conflito no Médio Oriente, sobretudo devido às perturbações na produção do Catar e EAU, bem como à instabilidade de Ormuz", diz.