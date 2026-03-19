Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 20 de março

Fibra de campeão. Lobos põem fim ao longo reinado da Geórgia Este é o destaque principal do DN Sport desta semana. Na foto, Nicolas Martins rompe a muralha defensiva georgiana. A imagem, uma das mais marcantes da semana desportiva, capta na perfeição o feito que Portugal conseguiu no domingo. Os Lobos (alcunha da seleção nacional de râguebi) conquistaram o Rugby Europe Championship, a principal competição continental fora o Torneio das Seis Nações, batendo na final a Geórgia (19-17), que vinha de sete títulos consecutivos na prova. Esta foi a segunda vez que Portugal ganhou o troféu (em 2004, derrubou a Roménia no jogo decisivo).Outro título vai para: Paulinho mudou de continente para ganhar estatuto de figura amada e não precisou de usar máscara para ser o novo ‘Rei’ do MéxicoE também se sublinha a seleção:Mundial2026. Martínez tem 21 nomes garantidos e um lugar vago para terceiro avançadoDescarregue no link abaixo a edição eletrónica completa:.Veja a "primeira" em detalhe: