Leia aqui o DV desta sexta-feira, 20 de março

O impacto do conflito no Médio Oriente no turismo é o destaque principal do Dinheiro Vivo desta semana:“Já estamos a sentir o impacto da guerra”, diz CEO do Vila GaléJá na foto principal, entrevista a Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto:“O Porto tem tudo para ser uma grande capital do noroeste peninsular”E também se dá conta do alerta do Banco Central Europeu:Aumento de taxas de juro pode acontecer já em abrilDescarregue no link abaixo a edição eletrónica do suplemento:.Veja a "primeira" em detalhe: