"É preciso olhar para quem tem as melhores condições para assegurar o que nós queremos", disse a ministra da Justiça.
"É preciso olhar para quem tem as melhores condições para assegurar o que nós queremos", disse a ministra da Justiça.Foto: Gerardo Santos
Sociedade

Indefinição política deixa PJ no maior vazio de liderança em 20 anos

A 21 de fevereiro o ex-líder da PJ, Luís Neves, foi anunciado como ministro da Administração Interna. O Governo afasta a data para nomeação de novo responsável e apenas diz que é “para breve”.
Amanda Lima
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