Leia aqui o DN desta sexta-feira, 20 de março

A situação na Polícia Judiciária faz manchete do DN deste dia:Indefinição política deixa PJ no maior vazio de liderança em 20 anos A 21 de fevereiro o ex-líder da PJ, Luís Neves, foi anunciado como ministro da Administração Interna. O Governo afasta a data para nomeação de novo responsável e apenas diz que é “para breve”. Na história recente da Polícia Judiciária nunca se ficou tanto tempo sem um diretor Nacional.Já na foto principal, o destaque vai para as consequências do conflito no Médio Oriente:Como a “pequena excursão” no Irão se tornou uma guerra económicaBCE poderá subir juros já em abrilAinda se sublinha:Pacote Retorno: Governo facilita expulsão de imigrantes ilegaisDescarregue no link abaixo a edição eletrónica completa do jornal:.Este é também dia de Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia do DN:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 20 de março.E não perca mais um número do DN Sport:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 20 de março.Veja a primeira página em detalhe: