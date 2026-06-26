Revista de imprensa. Pausas para ir ao WC descontadas nos salários dos operadores do SNS24 e chumbo detetado em esqueletos das Lajes

Os sismos que abalaram violentamente a Venezuela estão em destaque na imprensa desta sexta-feira, com o Público a dizer que os terramotos precipitam o país para uma tragédia de proporções incertas; o Correio da manhã a realçar os portuguese vítimas da tragédia; e o Jornal de Notícias a falar de uma #descida ao inferno".Este último destaca ainda que os operadores da linha SNS24 perdem parte do salário quando vão à casa de banho. A denúncia é feita, explica o JN, sob anonimato, por vários profissionais da plataforma, tida como uma das principais portas de entrada no SNS. "Acusam a empresa de perpetuar um modelo de prestação de serviços assente na precariedade, na falta de autonomia e no desgaste crescente", lê-se.O Expresso avança que uma investigação da Universidade de Coimbra deteta metais pesados em humanos que viviam junto às zonas poluídas pela base militar das Lajes, reforçando suspeitas de contaminação e ligação a surto de cancros.O Correio da Manhã dá destaque aos certificados de aforro, que em julho dão juros de 2,35%, sendo esta a quarta subida consecutiva.O alerta do FMI para impacto das barreiras à imigração na economia estão em destaque no Diário de Notícias, que no seu suplemento de economia, o Dinheiro Vivo, traz uma entrevista ao advogado dos lesados do BES, que diz que há mais de 150 clientes seus que morreram à espera de justiça..Leia aqui o DN desta sexta-feira, 26 de junho.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 26 de junho.Por ser sexta-feira, o DN traz também o suplemento de Desporto, o DN Sport..Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 26 de junho