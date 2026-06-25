António Leitão Amaro, ministro da Presidência, tem a pasta da imigração.
António Leitão Amaro, ministro da Presidência, tem a pasta da imigração.Foto: Paulo Spranger
Economia

FMI. Seis das oito maiores ameaças à economia devem concretizar-se e causar danos relevantes

Fundo Monetário Internacional fez “matriz de riscos” da economia e concluiu que no topo estão as novas barreiras à imigração, envelhecimento, dívida, tarifas e guerras. Apresenta soluções.
Luís Reis Ribeiro
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