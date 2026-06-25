Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 26 de junho

É o futebol o grande destaque da "primeira" do DN Sport desta semana:De Messi a Ronaldo com escala em Cabo Verde. Uma viagem pelos recordes do mundial 2026Neste Campeonato do Mundo já mudaram de mãos os recordes de jogador com mais golos, guarda-redes com mais jogos, seleção há mais partidas sem perder, equipa com menos faltas e selecionador mais velho. Tudo para ler na rubrica ‘Entrelinhas’. E ainda se destaca:Rui Vitória: “Quando fui para o estrangeiro percebi que não sabia nada sobre o ser humano”Colômbia. De James a ditar ritmos a Luis Díaz e Suárez em busca do golo: a pista lusa do próximo adversário de PortugalE no ciclismo: Como um Mundial ao pedal: Volta a França gera lucros milionários.Descarrega aqui o suplemento:.Veja esta primeira página em detalhe: