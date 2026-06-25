Leia aqui o DN desta sexta-feira, 26 de junho

FMI alerta para impacto das barreiras à imigração na economiaÉ esta a manchete do DN desta sexta-feira. Para o Fundo Monetário Internacional (FMI), Portugal tem de acelerar nas reformas estruturais se quiser continuar a recuperar e a garantir o seu lugar no grupo dos países mais desenvolvidos. No âmbito da avaliação do Artigo IV, o FMI desenhou uma “matriz” de riscos externos e internos, alguns já reais e efetivos, outros emergentes, e conclui que o país enfrenta atualmente oito grandes riscos. As barreiras colocadas à entrada de imigrantes são um dos riscos identificados pelo FMI. Já na foto principal, Nuno Vieira, advogado de lesados do BES:“Há mais de 150 clientes meus que já morreram à espera de justiça”Ambos os artigos integram o Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia do DN:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 26 de junho.Nesta primeira página do DN ainda se destaca a situação na Venezuela: Portugal envia 50 membros da Proteção Civil após pior sismo em mais de um séculoMas há (muito) mais para ler nesta edição, que inclui também o DN Sport:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 26 de junho.E muito mais... Descarregue tudo no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: