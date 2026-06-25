Leia aqui o DV desta sexta-feira, 26 de junho

Entrevista a advogado das vítimas do BES, Nuno da Silva Vieira, é o grande destaque do DV desta semana: “Há mais de 150 clientes meus que já morreram à espera de justiça” Mas há mais para ler nesta edição:Seis das oito maiores ameaças à economia portuguesa devem concretizar-se e causar danos gravesQuem o diz é o FMIE ainda a entrevista exclusiva a Sergiy Barbashyn:”Regulação deve fechar fosso de confiança entre tecnologia e pessoas” Descarregue no link abaixo a edição completa do Dinheiro Vivo:.Veja esta primeira página em detalhe: