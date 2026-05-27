Revista de imprensa. Negócios milionários em concurso na Águas de Gaia e os litígios que podem vir das heranças indevisas

O Público dá destaque ao aviso do Conselho Superior da Magistratura de que a venda forçada de heranças indivisas pode agravar litígios. Segundo o jornal, um parecer entregue no Parlamento alerta que as propostas do Governo para alterar regras do direito sucessório podem vir a ser “nova fonte de litigiosidade judicial”.Neste diário lê-se ainda que foi um regime especial que permitiu à Águas de Gaia adjudicar negócios milionários sem concurso. Em causa, a operação da Polícia Jdiciária realizada na terça-feira, que resultou em 13 detenções.Este mesmo caso está em destaque no Correio da Manhã, que avança que funcionários foram fotografados a receberem envelopes de dinheiro.Já o Jornal de Notícias avança que ex-diretor recebeu um milhão com luvas e obras feitas por técnicos da Águas de Gaia. Este quadro aposentado terá criado empresa para esconder lucros da corrupção e servir como intermediário oculto em adjudicações.Este jornal conta ainda que os processos de internalização de análises clínicas e de exames pelas unidades locais de saúde (ULS) está "deteriorar" a atividade de muitos estabelecimentos privados, como laboratórios ou unidades de diagnóstico, que prestam o mesmo serviço para o SNS.No Diário de Notícias, o destaque vai para a onda de calor que o país atravessa e para o risco de incêndio, numa altura em que a área ardida é já o dobro face a maio do ano passado..Leia aqui o DN desta quarta-feira, 27 de maio.No Negócios lê-se que apenas 9% das empresas em Portugal têm uma produtividade elevada, segundo um indicador global de produtividade que o jornal desenvolveu com a Informa D&B. "Os números mostram que entre 170 mil empresas analisadas apenas 16 mil se situam no patamar mais elevado. Desde 2019, a produtividade do capital foi a que mais aumentou e a do trabalho a que teve o desempenho mais negativo", diz. O Eco avança que a lista de grandes contribuintes sob supervisão especial do Fisco aumenta 31% para 4.012.O Expresso diz que o Ministério das Finanças instruiu ministros a usar cativações dando prioridade a salários e dívidas em atraso.