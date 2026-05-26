Portugal entra em dias críticos de calor e área ardida já é o dobro face a maio do ano passado
Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Portugal entra em dias críticos de calor e área ardida já é o dobro face a maio do ano passado

Por todo o país estão a ser tomadas medidas de prevenção face ao risco de incêndio. Desde janeiro já arderam dez mil hectares, quando em igual período de 2025 foram cerca de quatro mil.
Amanda Lima
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