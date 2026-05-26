Leia aqui o DN desta quarta-feira, 27 de maio

Portugal entra em dias críticos de calor e área ardida já é o dobro face a maio do ano passado. Esta a manchete da edição desta quarta-feira, 27 de maio, do Diário de Notícias. Por todo o país estão a ser tomadas medidas de prevenção face ao risco de incêndio. Desde janeiro já arderam dez mil hectares, quando em igual período de 2025 foram cerca de quatro mil. Câmara de Lisboa pediu aos bombeiros e à Polícia Municipal para elevarem grau de prontidão. Algarve e zona centro são as regiões com maior risco.Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo:.No destaque fotográfico a guerra no Médio Oriente. Diálogo prossegue debaixo de fogo com Irão a acusar os EUA de violarem o cessar-fogoOutros temas:Paula Santos: “Governo do PSD e do CDS tem opções políticas que são absolutamente retrógradas”Eurostat. Taxa de pobreza de Portugal interrompe descida que durava desde 2022SIRESP. Luís Neves afasta polémica da demissão de António PombeiroJustiça. Presidente de Sintra faz queixa de Ana Mendes Godinho ao DIAPGuerra. Europa em alerta após ameaças russas sobre Kiev e aos países do BálticoSergei Leiferkus: “O principal objetivo do Cascais Ópera é criar uma nova geração de cantores portugueses”Rally/raid. João Ferreira lidera Ruta 40 e portugueses atacam na Argentina