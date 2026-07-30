Revista de imprensa. Investigação ao tráfico de jogadores e criança esquecida em área de serviço

Os esclarecimentos do ministro da Administração Interna, Luís Neves, dados na quarta-feira, em que garantiu estar "legitimado" e "empoderado", estão em destaque em toda a imprensa desta quinta-feira. Mas há outros assuntos para ler.O Público traz o estudo de James Robinson e Nuno Palma que conclui que para desbloquear o potencial económico do país uma só prioridade deve ser definida: “Um Estado que cumpre a palavra”, sob o mote “Portugal a horas”. Um assunto que também pode ler aqui no Diário de Notícias, jornal que diz que a Defesa aguarda pareceres sobre novo campo de tiro em cima de gasoduto..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 30 de julho.O Jornal de Notícias diz que a investigação ao tráfico de jogadores de futebol descobre mais 20 jovens enganados por Academia. "Três anos após a operação do extinto Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que permitiu resgatar dezenas de jovens atletas estrangeiros das instalações da Bsports Academy (de futebol), em Riba d'Ave, Famalicão, ainda existem alegadas vítimas de tráfico de seres humanos e auxílio à emigração ilegal a serem identificadas no processo, que tem como principal arguido Mário Costa, ex-presidente da Assembleia Geral (AG) da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, então dirigida por Pedro Proença", lê-se.O Correio da Manhã conta que uma menina de 11 anos foi deixada na área de serviço de Almodôvar, na A2, depois de o motorista do autocarro em que seguia em direção a Faro efetuar uma paragem não prevista e arrancar sem garantir que a menor estava a bordo. O pai teve de fazer 200 quilómetros para resgatar a filha.