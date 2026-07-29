Leia aqui o DN desta quinta-feira, 30 de julho

O caso que envolve o atual ministro da Administração Interna faz manchete no DN:Luís Neves diz-se “empoderado” após quebrar silêncio sobre casos do atrelado e das obrasTrês semanas depois da primeira polémica, o ministro da Administração Interna procurou explicar, em conferência de imprensa, as obras no seu monte no Alentejo e a transferência de um atrelado para a empresa do seu empreiteiro. Admitiu erros, “mas sempre do lado do bem” e recusa a ideia de vir a ser constituído arguido ou demitir-se do cargo. Já na foto principal:Alto Alentejo. Defesa aguarda pareceres sobre novo campo de tiro em cima de gasodutoE ainda se sublinha:Mobilidade. Câmara de Lisboa vai aumentar espaços para peões no ChiadoDescarregue no link abaixo a edição eletrónica completa:.Veja a primeira página em detalhe: