O Campo de Tiro de Alcochete tem de ficar desmilitarizado até 2029 para avançar a construção do aeroporto Luís de Camões.
O Campo de Tiro de Alcochete tem de ficar desmilitarizado até 2029 para avançar a construção do aeroporto Luís de Camões. Foto: Leonardo Negrão
Economia

Defesa aguarda pareceres sobre novo campo de tiro atravessado por gasoduto

Projeto para instalar infraestrutura militar no Alto Alentejo choca com gasoduto da REN. Mas também com investimentos públicos em desenvolvimento na região, diz associação recém criada.
Sónia Santos Pereira
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