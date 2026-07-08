Revista de imprensa. Heranças indevisas e viagens da Força Aérea para ir buscar Montenegro

O Público avança esta quarta-feira que o PSD quer uniões de facto no travão à venda de casa de família nas heranças indivisas. "Proposta do Governo sobre heranças indivisas será votada na especialidade nesta semana. PSD propõe alterações, nomeadamente para que o novo regime se aplique às 'heranças abertas e não partilhadas'”, escreve.Este jornal conta ainda que uma rede de casinos online ilegais usa empresa da Madeira para promover, e tornar opaco, o seu negócio. "Investigação revela como a Soft2Bet tem ligações a mais de uma centena de sites de jogo não licenciados na Europa — e como uma empresa sediada na Zona Franca da Madeira recebeu quase 650 mil euros", lê-se.O Jornal de Notícias revela dados de um estudo que conclui que maioria dos alunos da Academia do Porto considera que a regionalização é necessária para combater centralismo.O Correio da Manhã destaca que donos de lar foram condenados a penas suspensas de quatro anos e seis meses de prisão por burlarem idosos doentes. Segundo conta, as vítimas - uma mulher de 87 anos e um homem de 90 - transferiram elevadas quantias de dinheiro para o casal, bem como a propriedade de um imóvel que possuíam. Este jornal diz ainda que a ida de Luís Montenegro ao Portugal-Espanha, na segunda-feira, em Dallas, nos Estados Unidos, levou a Força Aérea Portuguesa a fazer mais duas viagens para, depois do jogo, levar o primeiro-ministro à Cimeira da NATO, que decorre na Turquia. O Diário de Notícias conta que a OCDE denúncia práticas ilegais por parte de empresas portuguesas para pouparem nos salários..Leia aqui o DN desta quarta-feira, 8 de julho.Nos desportivos destaque para o futuro selcionador nacional, com Jorge Jesus a ser dado como certo.O Negócios destaca que a ERSE não encontra irregularidades na evolução dos preços dos combustíveis. "Depois de o Governo pedir uma análise à evolução dos combustíveis, a ERSE diz que os preços pagos pelos consumidores não evidenciam "qualquer irregularidade aparente". A ENSE atribui a descida mais lenta aos custos da refinação, logística e armazenagem, diz.