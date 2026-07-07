Feira de Emprego do Porto, Palácio da Bolsa.
Feira de Emprego do Porto, Palácio da Bolsa.Artur Machado / Global Imagens
Economia

OCDE. Empresas em Portugal andam a fazer acordos ilegais para poupar nos salários

Organização denuncia práticas "anti-concorrenciais" em Portugal que limitam liberdade e ganhos dos trabalhadores ao saírem para outras empresas. Há firmas que combinam entre si salários oferecidos.
Luís Reis Ribeiro
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