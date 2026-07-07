Leia aqui o DN desta quarta-feira, 8 de julho

"Empresas fazem acordos ilegais para poupar nos salários". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira, 8 de julho.OCDE denuncia práticas anticoncorrenciais de empregadores em Portugal que limitam "liberdade" de trabalhadores quando estes cessam contratos. Há, inclusive, empresas concorrentes que combinam entre si limites aos salários oferecidos aos trabalhadores.Em destaque fotográfico nesta primeira página está uma reportagem sobre os problemas no abastecimento de água no concelho de Almada. "Falta de água na Costa da Caparica obriga a trabalho na madrugada".Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica completa do jornal:.Outros temas:.Droga: 16 toneladas de cocaína apreendidas pela PJ em alto mar até ao final de maio.Educação: Profesores estão a ser contactados para alterar as férias.Cimeira: Trump chega a Ancara "muito desapontado com a NATO" e com ameaças à Europa.França: Marine Le Pen contradiz-se e avança como candidata.Concertos | Álvaro Covões: "Estamos a transformar o NOS Alive num festival cultural e não só de música".Seleção: Jorge Jesus é o eleito, mas salário ainda é um ponto a discutir.