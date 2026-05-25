Revista de imprensa. Há mais famílias a ganhar mais de 100 mil euros/ano e professores em tribunal contra escolas

As imagens da festa do Toreense, que conquistou a Taça de Portugal após vencer o Sporting por 2-1, dominam as primeiras páginas dos jornais desta segunda-feira, 25 de maio. Mas há outros temas em destaque na imprensa nacional.O Público avança que professores recorrem aos tribunais para obrigar diretores a provar que cumprem lei da saúde no trabalho. O Tribunal de Loulé já condenou uma escola e há mais processos. O Jornal de Notícias diz que, de acordo com as mais recentes estatísticas da Autoridade Tributária e Aduaneira relativas ao exercício de 2024, o número de agregados familiares com rendimentos brutos superiores a cem mil euros anuais disparou. Em termos absolutos, são agora 127.111 famílias a habitar este escalão de elite, avança.O Correio da Manhã destaca o pedido de demissão do secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna. "Ministro ignora denúncia sobre SIRESP e secretário-geral do MAI bate com a porta", escreve na manchete. António Pombeiro diz que fez cinco denúncias a envolver o general Paulo Viegas Nunes. Após este ser novamente nomeado para presidente da empresa que gere o SIRESP, pediu a exoneração de funções.No Diário de Notícias o destaque vai para as denças da tiroide, que afetarão um milhão de portugueses..Leia aqui o DN desta segunda-feira, 25 de maio.O Negócios avança que ação judicial suspende prazo para aplicar mais-valias da venda da casa. "Um incumprimento por parte do vendedor, que obrigue quem está a comprar casa a ir para tribunal, passa a suspender o prazo para reinvestir o valor da venda de habitação própria, salvaguardando-se, assim, a isenção de IRS sobre as mais-valias mesmo com atrasos nos tribunais", explica.O Eco traz uma enrevista ao chairman da britânica Menzies Aviation, que diz que o preço que TAP vai receber pelo handling depende do resultado do concurso das licenças. “Há um valor para cada um dos cenários”.O Expresso diz que conservadores querem novo espaço à direita, mas nem todos clamam por Passos Coelho.