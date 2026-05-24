Quando diagnosticadas atempadamente, doenças da tiroide são tratadas ou curadas.
Quando diagnosticadas atempadamente, doenças da tiroide são tratadas ou curadas.
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Um milhão de portugueses tem doenças da tiroide, mas 600 mil não sabem. Associação quer que sejam declaradas “doenças crónicas”

Doentes lançam carta aberta à ministra da Saúde e aos deputados da comissão parlamentar. Dizem que hipotiroidismo e hipertiroidismo “são doenças para a vida” sem “reconhecimento nas políticas de saúde”. Resultado: os diagnósticos são tardios, as pessoas ficam mais doentes e há mais custos para o SNS. Nesta segunda-feira, dia 25, associação vai estar a fazer rastreios no Ubo da Amadora, a partir das 9h00.
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Dia Internacional da Tiroide
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