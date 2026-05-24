Leia aqui o DN desta segunda-feira, 25 de maio

É um alerta lançado por ocasião do Dia Mundial da Tiroide. Um milhão de portugueses tem doenças da tiroide, mas 60% não sabem que a têm. O tema faz a manchete da edição desta segunda-feira, 25 de maio, do Diário de Notícias. A associação que representa os doentes quer que estas sejam declaradas “doenças crónicas” . Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo:.No destaque fotográfico está a histórica vitória do Torreense na Taça de Portugal, depois de ter derrotado na final o Sporting, por 2-1.Outros temas:Barómetro DN/Aximage: Portugueses querem uma reforma Laboral, mas o pacote do Governo só convence a ILAerportos: "Um caos e uma vergonha". Turismo e aviação exigem suspensão do sistema europeu de fronteirasTrump trava entusiasmo de Rubio e mostra não ter pressa para ter um acordo no Irão Secretário-geral Adjunto do MAI pede demissão e critica ministroFórum de Lisboa ganha nova dimensão com "Semana do Brasil" que começa quarta-feiraTorre de Belém reabre com acesso limitado a 900 visitantes por dia