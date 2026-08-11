Revista de imprensa. Escolas perdem mais de três mil professores e portista Gul vítima de organização criminosa

O Correio da Manhã traz na capa um incidente em Alfragide, na Amadora, em que um homem foi baleado num banco quando ia depositar 16 mil euros. A vítima foi levada em estado grave para o hospital.

Já o Jornal de Notícias destaca uma investigação que revela a atuação de um grupo de assaltantes colombianos, radicado em Espanha, especializado no roubo de residências de futebolistas a atuar nos principais clubes de Portugal, Espanha, França e Itália. O portista Deniz Gul terá sido a última das vítimas da organização criminosa.

O Público chama a atenção para a perda de professores nas escolas. Quase 3300 profissionais reformaram-se neste ano letivo. Por outro lado, cerca de 2000 receberam o incentivo de 750 euros mensais para prolongar carreira.

O Negócios faz manchete com o IMI agravado para terrenos de construção. O jornal cita que já são três as decisões do tribunal arbitral que consideram desproporcionada e inconstitucional a aplicação desta taxa a terrenos localizados em zona de pressão urbanística e diz que a questão está agora nas mãos do Tribunal Constitucional.

No Jornal Económico, o destaque vai para o Porto de Sines, que prepara o novo cais para receber navios militares. A estrutura vai ter um acesso ferroviário dedicado e capacidade para apoiar o setor da energia eólica marítima, assim como cargas Ro-Ro, como automóveis.