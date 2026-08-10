Em 2024 e 2025, médicos fizeram 2,5 e 2,6 milhões de horas extra no SNS, nos primeiros cinco meses do ano.
Em 2024 e 2025, médicos fizeram 2,5 e 2,6 milhões de horas extra no SNS, nos primeiros cinco meses do ano.Foto: Pedro Cabral / Global Imagens
Sociedade

Em 2026, médicos já realizaram quase 4,5 milhões de horas extra e à tarefa e SNS já gastou 192,5 milhões de euros

Administração Central do Sistema de Saúde revela que, de janeiro a maio, médicos já fizeram 2,5 milhões de horas extra e dois milhões de horas à tarefa, tendo o SNS gasto, respetivamente, 100 milhões de euros e mais de 92 milhões. Mesmo assim, menos do que em 2024 e 2025. Administradores hospitalares dizem que estas “horas são as inevitáveis” e alertam que despesa “vai agravar até final”.
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