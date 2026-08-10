Leia aqui o DN desta terça-feira, 11 de agosto

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Ricardo Simões Ferreira
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Os custos crescentes do serviço de saúde público fazem manchete no DN deste dia:

SNS já gastou mais de 192 milhões de euros em horas extra e à tarefa com médicos

Dados da Administração Central do Sistema Saúde disponibilizados ao DN demonstram que médicos já fizeram, de janeiro a maio, 2,5 milhões de horas extras e dois milhões de horas à tarefa. Mesmo assim, menos do que em 2024 e 2025. Mas estes dados são provisórios e administradores hospitalares dizem que despesa ainda “agravará até final do ano”.

Na foto principal, a tragédia após o sismo:

Colômbia contabiliza perdas após sofrer maior terramoto da década

E ainda se sublinha:

Meloni e Frederiksen condenam “imigração descontrolada”

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Fernando Almeida
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