Leia aqui o DN desta terça-feira, 11 de agosto

Os custos crescentes do serviço de saúde público fazem manchete no DN deste dia:SNS já gastou mais de 192 milhões de euros em horas extra e à tarefa com médicos Dados da Administração Central do Sistema Saúde disponibilizados ao DN demonstram que médicos já fizeram, de janeiro a maio, 2,5 milhões de horas extras e dois milhões de horas à tarefa. Mesmo assim, menos do que em 2024 e 2025. Mas estes dados são provisórios e administradores hospitalares dizem que despesa ainda “agravará até final do ano”.Na foto principal, a tragédia após o sismo:Colômbia contabiliza perdas após sofrer maior terramoto da décadaE ainda se sublinha:Meloni e Frederiksen condenam “imigração descontrolada”Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: