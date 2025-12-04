Revista de imprensa. Bolsa extra para alunos mais pobres e mais mortos nas estradas com álcool e drogas

Os estudantes mais pobres vão receber uma “bolsa extra” de 1045 euros no 1.º ano do superior, destaca o Público esta quinta-feira, 4 de dezembro. Segundo o jornal, alunos com escalão A no secundário vão receber bolsa extra automática no 1.º ano do superior. Quem vive abaixo do limiar da pobreza passará a receber a bolsa máxima ajustada ao custo real de estudar.O Jornal de Notícias diz que o número de vítimas mortais na estrada com álcool e drogas aumentou. E concretiza: mais de um terço dos condutores autopsiados apresentava uma taxa superior a 0,5g/l.Destaque ainda para o caso de uma bebé que foi levada do hospital de Gaia, sendo a mãe a principal suspeita.O Correio da Manhã faz manchete com a história de uma "predadora sexual" de 20 anos que terá aliciado adolescente de 13 na internet.No Diário de Notícias, trazemos que o BCE defende travagem nos salários para impedir subida dos juros e uma entrevista a João Vale de Almeida..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 4 de dezembro.O Expresso diz que mais portugueses vão passar o Natal em hotéis e que as viagens de fim de ano atingem níveis históricos.O Negócios escreve que os ganhos dos Fundos com renda acessível vão pagar IRS de 5%. Diz ainda que a taxa do crédito para comprar carro é mais do dobro dos "leasings".O Eco explica o que muda na habitação com a nova lei urbanística.