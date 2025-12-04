Bebé de quatro meses levada do hospital de Gaia. Mãe é a principal suspeita

Uma bebé de quatro meses que estava à guarda do Estado foi levada do hospital de Gaia na quarta-feira, 3 de dezembro, segundo avança o Correio da Manhã. A mãe da criança é a principl suspeita.Segundo o CM, o tribunal de Família e Menores tinha determinado a entrega da bebé a uma família de acolhimento neste mesmo dia. A mãe da criança não estava impedida de a visitar e terá sido no segimento da visita que fez durante a tarde que conseguiu iludir os sistemas de segurança e alegadamente levado a criança.O hospital tem videovigilância e também um sistema de segurança através das pulseiras colocadas no pulso das crianças, que ao atravessarem certas zonas fazem disparar o alarme e bloqueiam as portas. No entanto, a suspeita terá conseguido retirar à criança a pulseira, uma vez que esta foi encontrada num caixote do lixo do quarto.O hospital abriu um processo interno de averiguações e comunicou o caso à PSP..IGAS abre processo para esclarecer morte de bebé de 11 meses à porta do centro de saúde de Idanha-a-Nova