Leia aqui o DN desta quinta-feira, 4 de dezembro

Previsões do Banco Central Europeu fazem manchete do DN deste dia:BCE defende travagem nos salários para impedir subida dos jurosA presidente do Banco Central Europeu avançou perante os eurodeputados, em Bruxelas, que "esperamos que a inflação se mantenha em torno da nossa meta de 2% nos próximos meses", quase o equivalente a dizer que o nível atual das taxas de juro é o mais certo e adequado, devendo assim permanecer por mais alguns meses. A taxa de juro principal do BCE, a de depósito, está em 2% desde junho deste ano.Na foto principal, entrevista a João Vale de Almeida: "Não devemos desistir da América de forma irresponsável e precipitada"E ainda se destaca mais uma notícia do caso das luminárias letais: Relatório da PSP confirma problema com cabo elétrico.