Christine Lagarde, presidente do BCE. Palazzo Vecchiio, Florença, Itália, 29 de outubro de 2025.
Economia

Lagarde diz que travagem nos salários é crucial para manter as taxas de juro em mínimos de 2%

A presidente do Banco Central Europeu avançou perante os eurodeputados, em Bruxelas, que “esperamos que a inflação se mantenha em torno da nossa meta de 2% nos próximos meses”.
Luís Reis Ribeiro
