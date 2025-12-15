Revista de imprensa. As perdas da autarquia de Setúbal com a cedência de terrenos para o Vitória

O Público escreve esta segunda-feira, 15 de dezembro, que a Câmara de Setúbal perde milhões com terrenos doados para salvar o Vitória e queacabaram na Importantaltura, empresa envolvida numa fraude com “vistos gold”. A venda foi a preço de saldo e terminou numa insolvência marcada por conflitos de interesses, lê-se.O Jornal de Notícias destaca que Luís Montenegro fecha a porta à regionalização, mas não quer autarcas "tarefeiros". O primeiro-ministro contesta uma das 12 medidas essenciais dos municípios.O Correio da Manhã dá destaque ao advogado, que foi adjunto de ex-ministra da Justiça, suspeito de abusos a filhos de amigos.O Expresso explica o que está em causa na lei da nacionalidade e as principais dúvidas dos constitucionalistas e pergunta: Nova lei ou novo chumbo?O ECO traz um especial sobre finanças pessoais: PPR continuam a prometer muito e a render muito pouco. Explica que 8 em cada 10 não bateram o mercado nem a inflação na última década e que este ano o cenário não foi muito diferente.O Observador traz as revelações da árvore genealógica de Marques Mendes: é primo de Jorge Sampaio e de um candidato presidencial derrotado.No Diário de Notícias destacamos que os inquéritos de corrução abertos pela PJ sobem 54% em cinco anos..Leia aqui o DN desta segunda-feira, 15 de dezembro