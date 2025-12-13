Ex-adjunto de antiga ministra da Justiça em prisão preventiva por abuso de menores

O advogado Paulo Abreu dos Santos, ex-adjunto da anterior ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, no último Governo de António Costa, ficou este sábado, 13 de dezembro, em prisão preventiva por suspeitas de pornografia de menores e abusos sexuais de crianças.A notícia foi avançada pela TVI/CNN e confirmada por fonte policial à agência Lusa.Paulo Abreu dos Santos foi detido na quinta-feira pela Polícia Judiciária e, segundo a TVI/CNN, foi apanhado em flagrante durante uma busca à sua residência, onde foram encontrados os ficheiros que o incriminam por crimes sexuais envolvendo menores.De acordo com a mesma fonte, o advogado terá acedido, partilhado e produzido conteúdos ilegais envolvendo menores, alguns dos quais a partir do próprio gabinete no Ministério da Justiça, onde exerceu funções entre 2023 e 2024. Parte dos crimes terá sido praticada diretamente pelo próprio, que filmava os abusos com um telemóvel.O tribunal determinou a prisão preventiva do arguido, de 38 anos.Segundo a nota curricular no Diário da República, Paulo Jorge Abreu dos Santos é licenciado em Direito e desenvolveu atividade profissional como advogado e parecerista, em particular nas áreas de contencioso societário e comercial, insolvência e arbitragem.Paulo Abreu dos Santos era também assistente convidado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e advogado na sociedade Ana Bruno & Associados, que entretanto retirou do seu site qualquer menção à colaboração do advogado, segundo a CNN.