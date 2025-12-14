Leia aqui o DN desta segunda-feira, 15 de dezembro

"Inquéritos de corrupção abertos pela PJ sobem 54% em cinco anos". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira, 15 de dezembro.Paralelamente ao aumento das investigações também cresceu a percentagem de inquéritos concluídos com proposta de acusação: de uma média de 27% entre 2011 a 2020, passou para 32% no último quinquénio. Numa conferência da Transparência Internacional, especialistas apontaram alguns pontos críticos na prevenção e combate. Em destaque fotográfico nesta primeira página está o terror em Bondi Beach: "Austrália volta a ser palco de ataque antissemita e é criticada por Israel".Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do jornal:. Outros títulos:Internet. Mercado negro dos 'bots' explode com contas falsas de sete cêntimos que influenciam eleiçõesCongresso ANMP. Montenegro fecha a porta à regionalização nesta legislaturaLisboa. PS critica Moedas na habitação e confirma "voto consensual" contra Orçamento MunicipalAlerta. Cinco mil doentes com diabetes Tipo 2 aguardam medicamento que substitua o que tomamSurto. Peste suína africana em Espanha eleva alerta em PortugalGrécia. A simbólica vitória de um país que há 10 anos esteve à porta da saída da UEMaria Inácia Rocha: "Portugal rompeu com estereótipos: um golpe militar abriu caminho à democracia"DN Brasil. Brasileiros criam o Instituto UM, o primeiro "think-and-do tank" de PortugalAtletismo. Estafeta mista portuguesa é Vice-Campeã da Europa de Corta-Mato