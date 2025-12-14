Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ao DN, o diretor nacional da PJ, Luís Neves, destacou o reforço de meios por parte deste e dos anteriores Governos como parte importante do combate à corrupção. FOTO: Leonardo Negrão
Corrupção. Inquéritos abertos pela PJ sobem 54% em cinco anos

Paralelamente ao aumento das investigações também cresceu a percentagem de inquéritos concluídos com proposta de acusação: de uma média de 27% entre 2011 a 2020, passou para 32% no último quinquénio. Numa conferência da Transparência Internacional, especialistas apontaram alguns pontos críticos na prevenção e combate.
