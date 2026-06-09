Revista de imprensa. As mudanças nas administrações hospitalares, as baixas médicas e o saldo negativo do INEM

O Público destaca esta terça-feira, 9 de junho, que o saldo negativo do INEM disparou para 7,6 milhões de euros no ano passado. Segundo o jornal, apesar dos reforços orçamentais, o instituto agravou saúde financeira, sendo as transferências para bombeiros e a despesa com pessoal as razões apresentadas.O jornal avança ainda que a canábis medicinal junta companheiras de Eurico Castro Alves e Marco António Costa. "Amélia Paulos, antigo quadro superior do SEF, acumulou funções na gestão de fundos europeus e cooperação policial internacional com participações em sociedades ligadas à canábis medicinal", lê-se.O Jornal de Notícias escreve que mais de um milhão de portugueses estiveram de baixa no ano passado e que o Estado gastou 2,3 milhões de euros por dia com subsídio de doença.Este diário dá também destaque a uma história vinda do Observador, segundo a qual vários famosos, como José Carlos Pereira, Marta Gil ou Jorge Fonseca foram apanhados nas escutas ao "Uber da Droga".O Observador destaca que o governo mudou dois terços das administrações hospitalares em dois anos e que a larga maioria dos novos presidentes tem ligações ao PSD.O Correio da Manhã conta que falsos bancários sacam um milhão a clientes. O esquema terá durado dois anos e o acesso às contas feito a partir de mensagens fraudulentas.O Expresso traz uma investigação Forbidden Stories por dentro dos assassinatos e raptos dos críticos do governo de Moçambique. Diz que dezenas de membros da oposição e jornalistas foram raptados ou mortos em Moçambique desde as eleições gerais de 2024 e que, embora as autoridades tenham falhado, na sua maioria, em investigar a violência, esta reportagem revela o envolvimento de figuras ligadas ao partido no poder, a Frelimo, e a forças de segurança de Moçambique na identificação e perseguição de críticos do governo.O Diário de Notícias avança que a Câmara de Lisboa lança concursos para todos os 163 cargos dirigentes..Leia aqui o DN desta terça-feira, 09 de junho.O Negócios destaca que apenas 115 euros separam o salário mínimo do salário mediano e avança que a partilha de receitas gera diferendo entre ANA e Estado. "A concessionária dos aeroportos nacionais discorda do entendimento do Estado que os 1% de receita bruta que tem de partilhar deve incluir a da Portway e ser expurgada dos incentivos ao tráfego, pelo que avançou para a resolução do diferendo por arbitragem", escreve.No Eco lê-se que Bruxelas devolve a Portugal a responsabilidade pelo adiamento do cheque do SAFE.