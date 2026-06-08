Executivo de Carlos Moedas quer renovar dirigentes da Câmara de Lisboa.
Executivo de Carlos Moedas quer renovar dirigentes da Câmara de Lisboa.Reinaldo Rodrigues
Política

Câmara de Lisboa lança concursos para todos os 163 cargos dirigentes

“Valorização do mérito, da transparência e da igualdade de oportunidades” começa por escolher júris que avaliarão trabalhadores da câmara, outros funcionários públicos e elementos do setor privado.
Leonardo Ralha
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Alberto Laplaine Guimarães
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