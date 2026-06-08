Leia aqui o DN desta terça-feira, 09 de junho

Câmara de Lisboa lança concursos para todos os 163 cargos dirigentesÉ esta a manchete do DN desta terça-feira. Executivo de Carlos Moedas pretende “valorização do mérito, da transparência e da igualdade de oportunidades”. Primeiro passo é escolher júris dos procedimentos concursais, abertos a trabalhadores da câmara, outros funcionários públicos e quem estiver no setor privado.Outro tema de destaque é a guerra no Médio Oriente:Israel e Irão recuam nos ataques após pressão dos EUA. Até quando? E na foto principal, música erudita:Estreia no Dia de Portugal. Luísa Costa Gomes e Luís Tinoco criam ópera ‘Relicário Perpétuo’ para celebrar CamõesDescarregue toda a edição no link abaixo:.Veja esta primeira página em detalhe: